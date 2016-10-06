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Dünya

Kasırga nedeniyle devlet başkanlığı seçimi ertelendi

Haiti'deki devlet başkanlığı seçimleri Matthew Kasırgası nedeniyle ertelendi

06 Ekim 2016 02:28

Karayip Denizi'nde etkili olan Matthew Kasırgası nedeniyle Haiti'de pazar günü yapılması planlanan devlet başkanı seçimi ertelendi.

Haiti Seçim Konseyi tarafından yapılan açıklamada, özellikle adanın güneybatı kesimine büyük zarar veren kasırga nedeniyle 9 Ekim'de yapılması öngörülen seçiminin ertelendiği belirtildi.

Seçim Konseyi Başkanı Leopold Berlanger, gelecek hafta seçimin ne zaman yapılacağı ile ilgili bir tarih vermeyi planladıklarını ifade etti.

Hızı saatte 215 kilometreyi bulan Matthew Kasırgası nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Haiti Özel Temsilcisi Yardımcısı Mourad Wahba, Haiti'de en az 10 bin kişinin hastaneler ve barınaklarda kaldığını açıklamıştı.

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