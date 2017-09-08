Kasırga, K.Kore ve küresel gelişmelerle dolar 3.40 lira sınırında (2)

(Piyasa gelişmeleri ve yorum eklendi)

İstanbul, 8 Eylül (DHA) - ABD\'de faiz artırımı olasılıklarını zayıflatan etkenlerin yanında, Kuzey Kore gerilimi ve Avrupa Merkez Bankası\'nın kararlarına bağlı olarak dolar 3.4005 lira ile yılın en düşük düzeyine geriledi.

Harvey\'in ardından etkili olmaya başlayan Irma Kasırgası\'nın ABD ekonomisinde yaptığı tahribatın yanında, ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) bu yıl faiz artırımından \"uzaklaştığı\" yolundaki beklentilerin artmasıyla, geçen Aralık ayının başlarından bu yana en düşük düzeylere inen dolar 3.40 - 3.41 lira aralığında hareket etti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, dünkü konuşmasında, daha önce de açıklandığı gibi \"faizler ve varlık alımlarının artırılabileceği taahhüdünü\" koruduklarını, para politikasında gelecek yıl için gereken ayarlamaların da Ekim\'de yapılabileceğini söyledi. Draghi\'nin konuşmasının ardından yeniden 1.20 dolar sınırını aşan euro, 4.11 lirayı da aşarak 4.1141 liraya kadar yükseldi.

Piyasa analistlerine göre, liranın, dolar ve euro gibi sert paralar karşısında güç kazanmasında ayrıca, içeride kısa vadeli faizlerin yüzde 12 ile rekor düzeylere yükselmesi de etkili oluyor.

Borsa İstanbul Endeksi de, yüzde 0.10 yükselişle 109 bin 850 puana çıkarak başladığı ilk işlemlerde, yüzde 0.27 kayıpla 109 bin 439 puana kadar geriledi.

Dolara bir darbe de Draghi\'den...

İş Yatırım\'ın \"Dolara bir darbe de Draghi\'den...\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin yaptığı konuşmada yüzde 2.0 enflasyon hedefini yakalamakta kararlı olduğunu açıklamasının ardından euro-dolar paritesi bu sabah itibarı ile 1.2086 seviyesine yükselmiş durumda; lira-dolar ise 3.40 desteğini zorluyor. Öte yandan, eurodaki hareketin aksine Avrupa bono faizlerinde aşağı yönlü bir hareket gözlendi. Gelişmekte olan ülkeler hisse senedi piyasalarının tepkisi de olumlu oldu. Yarın Kuzey Kore’nin kuruluş yıldönümü; ertesi sabah yeni bir füze denemesi haberi ile uyanma ihtimalini de göz ardı etmemekte fayda var\" denildi.

