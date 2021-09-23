Kasımpaşa'yı yenen Alanyaspor'dan üst üste üçüncü galibiyet

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'yı Efecan ve Davidson'un golleriyle mağlup eden Aytemiz Alanyaspor üst üst 3. galibiyetine imza attı.
Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı konuk etti.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Efecan Karaca ve 83. dakikada Davidson kaydetti.
Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alan Aytemiz Alanyaspor puanını 12'ye çıkarırken 4 haftadır kazanamayan Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.