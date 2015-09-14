Kasımpaşa'yı tek golle geçen sarı lacivertliler liderliği bırakmadı: Kasımpaşa 0 - 1 Fenerbahçe

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek, puanını 10'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Sarı lacivertlilerin tek golünü 42. dakikada Josef de Souza ataken; 6 puanda kalan Kasımpaşa'da Veysel Sarı, 76. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 14 maça çıktı. Kasımpaşa galibiyetiyle namağlup serisini 14 maça yükselten sarı-lacivertliler, en son yenilgisini geçen sezonun 24. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği (2-1) karşısında yaşamıştı. Fenerbahçe 14 maçlık serisinde 10 galibiyet elde ederek 4 kez de rakipleriyle berabere kaldı.

Ligte sıralama şu şekilde:

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Deniz Ateş Bitnel, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

Kasımpaşa: Isaksson, Veysel Sarı, Omeruo, Titi, Veigneau, Donk, Scarione, Hakan Arslan (Dk. 52 Aydın Yılmaz), Castro, Del Valle (Dk. 68 Eren Derdiyok), Adem Büyük (Dk. 85 Malki)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Kadlec, Caner Erkin, De Souza, Ozan Tufan, Meireles (Dk. 88 Volkan Şen), Nani (Dk. 62 Alper Potuk), Van Persie (Dk. 62 Markovic), Fernandao

Gol: Dk. 42 De Souza (Fenerbahçe)

Kırmızı Kart: Dk. 76 Veysel Sarı (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Dk. 31 Mehmet Topal, Dk. 75 De Souza, Dk. 87 Fernandao, Dk. 76 Veysel Sarı (Fenerbahçe)