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Spor

Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe'den 'özür' galibiyeti: 3-1

Geçen haftayı mağlubiyetle kapatan Fenerbahçe, bu galibiyetle taraftarlarından özür dilemiş oldu

12 Şubat 2016 23:34

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken 3-1'lik galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Diego, 45. dakikada Van Persie ve 75. dakikada Alper Potuk attı. Kasımpaşa'nın golünü 87. dakikada Sanaharaib Malki attı.

İki takımda da önemli eksikler bulunuyordu. Fenerbahçe'de Souza ile Mehmet Topal cezalı, Markovic ile Ba'nın sakatlığı varken konuk takımda ise Eren Derdiyok, Scarione, İsmail Ayaz, Abdullah sakat, Popov cezalı olduğu için oynamadı.

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'a 4-2 yenilen Fenerbahçe bu galibiyetle taraftarlardan özür diledi.

 

Takımların ilk onbirleri

 

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Bruno Alves, Gökhan, Kadlec, Ozan, Diego, Nani, Volkan, Van Persie

Kasımpaşa: Ramazan, Veysel Sarı, Titi, Omeruo, Boshikov, Pavelka, Castro, Hakan Arslan, Del Valle, Tunay Torun, Adem Büyük.

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