Başbakan'dan Kasımpaşaspor'a: Seyirciniz olmam mümkün değil

Süper Lig'e yükselen Kasımpaşaspor'u kabul eden Başbakan Erdoğan 'İnşallah uluslararası müsabakalarda seyirciniz olacağız, ama yerelde olmak mümkün olmayacak. Bundan rahatsızlık duyanlar olabilir' dedi.

Başbakan Erdoğan, Başbakanlık Merkez Bina'daki kabulde, Süper Lig'e yükselme maçının heyecan dolu geçtiğini, karşılaşmanın önemli kısmını televizyondan izlediğini, maç sonucunun da bir düğünde nikah şahitliği yaparken kendisine iletildiğini söyledi.

Erdoğan, “Adanalı arkadaşlar biraz rahatsız oldular, ama doğduğumuz, büyüdüğümüz yer Kasımpaşa oluğu için bunlara ister istemez böyle bakmak durumundayız. Bizi anlayışla karşılayacaksınız” dedi.

Kasımpaşaspor için yeni ve farklı bir sürecin başladığını ifade eden Erdoğan, Kasımpaşaspor'un örnek bir Süper Lig takımı olabileceğini, Süper Lig'de dengeleri değiştirebilecek bir takım oluşabileceğini kaydetti.

Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

“İştahı kabarık bir yönetim anlayışıyla değil, hakikaten altyapısını güçlü kurmak suretiyle geleceğin güçlü bir Kasımpaşa'sını oluşturmak, meydana getirmek suretiyle bir adım atabilir. Bu adımı atması halinde hakikaten tarihi en eski olan kulüplerden bir tanesi olması hasebiyle Kasımpaşa da artık Süper Lig'in içinde değişmezler arasında yerini alabilir. Bütün mesele o temel taşları iyi koymak, temel taşlarını iyi koyduktan sonra da bunu dönebilir hale getirmek. Bunu sağlayacak yönetim iradesi oluştu diye düşünüyorum.”

Kasımpaşaspor yönetiminin, takımı gelecek yıla iyi hazırlayacağına inandığını dile getiren Erdoğan, “Bunu biz de memnuniyetle izleyeceğiz. İnşallah uluslararası müsabakalarda seyirciniz olacağız, ama yerelde olmak mümkün olmayacak. Bundan rahatsızlık duyanlar olabilir” dedi.

Daha önce Süper Lig'e yükselen Elazığspor'u da kabul ettiğini hatırlatan Erdoğan, Akhisarspor'un da memleketinin takımı Rizespor'u yenerek Süper Lig'e çıktığını ifade etti.

Kasımpaşaspor taraftarlarına fair-play çağrısı yapan Erdoğan, teknik heyeti kutlayıp gelecek sezon için başarılar diledi.

Kasımpaşa A.Ş. Spor Kulübü Başkanı Zafer Yıldırım da kulübün 91 yıllık geçmişle Türk futbolunun en eski kulüplerinden olduğunu, uluslararası vizyonu olan bir takım kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Yıldırım, “İnşallah çok kısa dönemde de sizi Kasımpaşa stadında maç izleme mecburiyetinde bırakacağız. İnşallah bir Avrupa takımını oraya getireceğiz. Hep beraber bu hedeflerimizi yakalayacağız” diye konuştu.

Başkanvekili Hasan Hilmi Öksüz de Süper Lig'de kalıcı bir takım kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Yönetim Kurulu üyeleri ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren Başbakan Erdoğan, Hasan Hilmi Öksüz'ün 10 aylık torunu Ahmet Fatih Öksüz'ü de kucağına alarak bir süre sevdi.

Futbolcular, imzaladıkları 5 numaralı “Recep Tayyip Erdoğan” yazılı formayı Erdoğan'a hediye etti.