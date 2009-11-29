Kasımpaşaspor maç fazlasıyla 12. sırada

Turkcell Süper Lig'de, son dönemin başarılı takımı Kasımpaşa, lider Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendi.

Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Şükrü Sürücoğlu stadında seyircisiz oynanan maça, Kasımpaşa hızlı başladı. 50. saniyede kaleci Volkan'ın hatasını iyi değerlendiren Gökhan, Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 5'i gösterdiğinde topla buluşan Güiza, meşin yuvarlağı, Kasımpaşa kalecisi Tolga'nın sağından filelerle buluşturarak skora denge getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da hızlı başlayan Kasımpaşa, 47. dakikada Cenk İşler'in ayağından ikinci golü buldu. Fenerbahçe'nin gol atma çabaları sonuç vermezken, maçın son dakikalarında oyuna yeni giren Şahin, topla ilk buluştuğunda, 81. dakikada Kasımpaşa'nın 3. golünü kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, dün Galatasaray'ın Bursaspor karşısında puan kaybının ardından, puan farkını 5'e çıkarma fırsatını değerlendiremedi.

Geçen hafta Trabzonspor'u aynı skorla yenen Kasımpaşa ise Fenerbahçe galibiyetiyle puanını 15'e çıkararak, maç fazlasıyla 12. sıraya yükseldi.

Ligde oluşan son puan durumu şöyle:

TAKIMLAR: O G B M A Y AV P

-------------------------------------------------------------

1.FENERBAHÇE 14 10 1 3 26 13 13 31

2.BURSASPOR 14 9 2 3 28 12 16 29

3.GALATASARAY 14 9 2 3 31 18 13 29

4.BEŞİKTAŞ 13 8 3 2 16 6 10 27

5.KAYSERİSPOR 13 7 4 2 21 10 11 25

6.GENÇLERBİRLİĞİ 13 6 4 3 20 13 7 22

7.ESKİŞEHİRSPOR 13 5 6 2 17 11 6 21

8.İSTANBUL BŞ. BELEDİYESPOR 13 6 3 4 15 21 -6 21

9.TRABZONSPOR 13 5 3 5 24 19 5 18

10.GAZİANTEPSPOR 13 5 3 5 17 16 1 18

11.ANTALYASPOR 13 5 2 6 17 16 1 17

12.KASIMPAŞA 14 4 3 7 19 23 -4 15

13.ANKARAGÜCÜ 13 3 5 5 17 16 1 14

14.MANİSASPOR 13 3 5 5 11 14 -3 14

15.DİYARBAKIRSPOR 13 3 3 7 12 23 -11 12

16.SİVASSPOR 13 3 1 9 14 23 -9 10

17.DENİZLİSPOR 13 1 4 8 10 22 -12 7

18.ANKARASPOR 13 0 0 13 0 39 -39 0

(TAM-MOC) 22:35 28/11/09 "