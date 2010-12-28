-KASIMPAŞA'NIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ FUAT ÇAPA İSTANBUL (A.A) - 28.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı son sırada tamamlayan Kasımpaşa'da, Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın yerine Fuat Çapa getirildi. Vural ile dün anlaşarak yollarını ayıran Kasımpaşa, kulüp binasında düzenlenen törenle Çapa ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine kulüp futbol şube sorumlusu Mehmet Süha Sidal, Fuat Çapa ve yardımcıları Necdet Şen, Mustafa Lokeş ve Bülent Kayıtken katıldı. Sidal, ikinci devre takımı Fuat Çapa'nın çalıştıracağını ifade ederek, ''Kendisi Hollanda İkinci Ligi'nde Rosendall takımını çalıştırıyordu. İsteğimiz üzerine kulübüyle sözleşmesini feshederek buraya geldi'' dedi. Kamuoyunda Kasımpaşa'nın ligden düşmeyi göze aldığı şeklinde yorumlar yapıldığını dile getiren Sidal, ''Böyle bir şey yok. İlk yarıda iyi oynadık, ancak bunu sonuca yansıtamadık. İkinci yarıda bunu başaracağımıza inanıyorum. Hiçbir zaman küme düşmeyi aklımıza getirmedik. Bu takım kümede kalacaktır, buna inanıyorum'' diye konuştu. Mehmet Süha Sidal, devre arasında futbolcu vermeyi değil, almayı düşündüklerini anlatarak, ''Defans ve forvet hattına takviye yapacağız. İki yabancı alacağız. Bir stoper, bir santrfor transfer edeceğiz. Beşiktaşlı oyuncu Yusuf Şimşek ile anlaşma noktasına geldik'' ifadesini kullandı. -ÇAPA: ''İŞİMİZ ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL''- Fuat Çapa da kadroda yetenekli oyuncuların bulunduğunu vurguladı. Çapa, ''Ama bu sezon maalesef istedikleri sonuçları elde edemediler. İzlediğim kadarıyla özellikle defansif organizasyonlarda sorun olduğunu görüyorum. İşimiz çok zor ama imkansız değil. Bütçemize uygun olacaksa 1-2 doğru takviye yaparak ikinci devreye büyük umutla başlayacağız. İnşallah sezon sonunda hedefe ulaşacağız'' ifadesini kullandı.