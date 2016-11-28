Kasımpaşa'nın golünü iptal eden hakeme bu yıl maç yok!

Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediye'nin 1-0 kazandığı Kasımpaşa maçında net golü iptal eden yardımcı hakem Cevdet Kömürcüoğlu'na sezon sonuna kadar maç verilmeyecek.



Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK), karşılaşmanın hakemi Tolga Özkalfa'ya en az 4 hafta Süper Lig'de maç vermeyeceği öğrenildi.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU



Manisalı olmasına rağmen Manisa ekibi Akhisar'ın maçına atanan ve Özkalfa'yı yanlış yönlendirerek Paşa'nın golünün iptal edilmesine sebep olan kıdemsiz yardımcı hakem Cevdet Kömürcüoğlu'nun ise sezon sonuna kadar Süper Lig'de görev alamayacağı ve sezon sonu da bir alt klasmana düşürüleceği belirtildi.

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Akhisar Belediye-Kasımpaşa maçında 80. dakikada Koita'nın attığı nizami gol, Cevdet Kömürcüoğlu ile Tolga Özkalfa iş birliğiyle iptal edilmişti.



İkili, önce golü birlikte verirken, santraya doğru koşan Kömürcüoğlu, bir anda durup ofsayt bayrağını golü iptal ettirmişti.