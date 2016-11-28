T24 LogoT24 Logo
Spor

Kasımpaşa'nın golünü iptal eden hakeme bu yıl maç yok!

Karşılaşmanın hakemi Tolga Özkalfa'nın de en az 4 hafta dinlendirilmesi bekleniyor

28 Kasım 2016 14:01

Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediye'nin 1-0 kazandığı Kasımpaşa maçında net golü iptal eden yardımcı hakem Cevdet Kömürcüoğlu'na sezon sonuna kadar maç verilmeyecek.

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK), karşılaşmanın hakemi Tolga Özkalfa'ya en az 4 hafta Süper Lig'de maç vermeyeceği öğrenildi.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Manisalı olmasına rağmen Manisa ekibi Akhisar'ın maçına atanan ve Özkalfa'yı yanlış yönlendirerek Paşa'nın golünün iptal edilmesine sebep olan kıdemsiz yardımcı hakem Cevdet Kömürcüoğlu'nun ise sezon sonuna kadar Süper Lig'de görev alamayacağı ve sezon sonu da bir alt klasmana düşürüleceği belirtildi.

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Akhisar Belediye-Kasımpaşa maçında 80. dakikada Koita'nın attığı nizami gol, Cevdet Kömürcüoğlu ile Tolga Özkalfa iş birliğiyle iptal edilmişti.

İkili, önce golü birlikte verirken, santraya doğru koşan Kömürcüoğlu, bir anda durup ofsayt bayrağını golü iptal ettirmişti.

ETİKETLER

Akhisar BelediyeKasımpaşaTolga ÖzkalfaCevdet Kömürcüoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24