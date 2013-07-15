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Spor

Kasımpaşalılar'dan Kara Kartal'a: 'Stadımıza gelmeyin!'

Kasımpaşa taraftarları, yaptıkları yazılı açıklamada, Beşiktaş'ın, maçlarını kendi statlarında oynamasını istemediklerini belirttiler.

15 Temmuz 2013 14:21

Kasımpaşa taraftarının yapmış olduğu yazılı açıklamada, Beşiktaş’ın yeni sezonda Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynamalarını kabul etmediklerini belirttiler.
 
'Beşiktaş futbol takımına yeni sezonda semtimizde olan stadı kullanma iznini kabul etmemiz, anlamamız ve saygı göstermemiz mümkün değildir' denilen açıklamada, güvenlik açısından tehlikeli bir karar olduğunun altı çizildi.
 
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
 
'Asırlık futbol tarihimizde neredeyse hepimiz bazı renklere ve armalara tutkulu birer taraftar olduk. Spor kulüpleri de taraftar odaklı yönetimleri ile taraftarlığın yasam tarzı ve futbolun temel taşı olduğunu bir nevi kabul ettiler. Fakat ilerleyen yıllarla beraber özellikle futbol ve diğer spor branşları sadece taraftarın varlığını kabul eden ticari yönetimler ile farklı bir hal aldı. Günümüzde hala taraftarlarının fikrini, durumunu önemseyen kulüpler olsa da, aksi durum gittikçe fazla görülmektedir. Spor kulüplerinin ve taraftarlarının sahip olduğu tarih ile doğru orantılı bazı değerleri vardır, bu değerler saygı ve geleneksellik hak ederler. Özellikle Kasımpaşa gibi semt takımlarının yönetimlerinin kulübün değerlerini yok saymasının kabul edilir hiç bir tarafı yoktur. Geçtiğimiz yaz döneminde bugünlere yakın bir tarihte kulübümüzün sahip olduğu ve benimsenilmiş arma değiştirilmiş ve günümüze kadar süregelen bir boykota sebep olunmuştur. Fakat gördüğümüz üzere Kasımpaşa'nın ticari zekadaki yönetimi bunu önemsememiş olacak ki aklin mantığın almadığı skandal bir karara daha imza atmıştır. Geçtiğimiz 10 yıldaki karşılaşmalar da deplasman yasağına kadar varmış olan Kasımpaşa ve Karagümrük taraftarları arasında var olan tarihi husumet gözardı edilmiş ve yeniden ortaya çıkmasına meydan verilmiştir. Renklerimize ve tarihimize olan büyük bağlılığımıza rağmen arma değişimi üzerine alınmış olan Beşiktaş futbol takımına yeni sezonda semtimizde olan stadı kullanma iznini kabul etmemiz, anlamamız ve saygı göstermemiz mümkün değildir. Bu kararın tekrar düşünülmesi gerektiğini, güvenlik acısından tehlike arz ettiğini ve tarafımızdan şiddetle kınandığını tüm kamuoyuna duyururuz.'

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