Kasımpaşalılar Başbakan'ı ziyaret etti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Süper Lig'e yükselen Kasımpaşa Spor Kulübü'nün futbolcu ve yöneticilerini kabul etti.



Başbakan Erdoğan, Başbakanlık Merkez Bina'da gerçekleşen kabulde, futbolcu ve yöneticilerin ellerini tek tek sıkarak karşıladı ve "Hoşgeldiniz" dedi.



Konuşmasına Kasımpaşa'yı kutlayarak başlayan Erdoğan, "Zorlu bir sezon oldu ama sonu da iyi oldu" ifadesini kullandı.



Kasımpaşa'nın başarısının, bundan sonra da devam etmesini dileyen Erdoğan, şunları söyledi:



"Süper Lig'in havası malum daha farklı. Herhalde yönetim gerekli değerlendirmelerini ona göre yapacaktır. Süper Lig'e yönelik de kararlarını verecektir.



Bank Asya Ligi'nde baştan itibaren hakikaten birinci devre çok iyi bir performansınız vardı. Bayağı da iyi puan topladınız. Ama ikinci devre başladı, biz de şaşırdık. 5 maç çok çok sıkıntılı bir dönemdi. Sizi tanıyamadık. Fakat her şeye rağmen sonu iyi oldu. Sizleri tebrik ediyorum.



Dün akşam gerçi maçtan sonra bazı nahoş hadiseler olmuş. Biz de tam İstanbul'dan Ankara'ya intikal ettiğimizde, havaalanına iner inmez duyduk. Vali Bey ve Emniyet Müdürü de oradaydı. Sonra Başkan ile de konuyu görüştüğümüzde zaten yatıştırılmıştı konular.



Maalesef futbolda bu çirkinlikleri hala yaşıyoruz. 'Fair play'in adı var ama kendisi yok. Bunları göremiyoruz. Temenni ederiz ki gerek saha gerekse saha dışı tribünler, bunu aşar ve sadece futbol değil sporun tamamı barışa, kardeşliğe, sevgiye vesile olan etkinlikler haline dönüşür"

