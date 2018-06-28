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Spor

Kasımpaşalı oyuncular sağlık kontrolünden geçti

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da oyuncular sağlık kontrolünden geçti

28 Haziran 2018 20:14

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa\'da oyuncular sağlık kontrolünden geçti.
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başlarken, lacivert beyazlı oyuncular bugün sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı sağlık taramasında oyuncular; kardiyoloji, genel cerrahi, iç hastalıkları, kulak burun boğaz, göz ve ortopedi alanlarında kulüp doktoru Cem Ergenç gözetiminde uzman doktorlar tarafından muayene edildi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Kasımpaşa\'nın sezonu açma görüntüleri (ARŞİV)

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