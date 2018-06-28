Kasımpaşalı oyuncular sağlık kontrolünden geçti

İSTANBUL,(DHA)
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa\'da oyuncular sağlık kontrolünden geçti.
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başlarken, lacivert beyazlı oyuncular bugün sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı sağlık taramasında oyuncular; kardiyoloji, genel cerrahi, iç hastalıkları, kulak burun boğaz, göz ve ortopedi alanlarında kulüp doktoru Cem Ergenç gözetiminde uzman doktorlar tarafından muayene edildi.
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Kasımpaşa\'nın sezonu açma görüntüleri (ARŞİV)