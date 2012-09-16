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Spor

Kasımpaşalı futbolu formasını kaptırdı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantepspor maçının son saniyelerinde ilginç bir olay yaşandı

16 Eylül 2012 13:32

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile Gaziantepspor'u karşı karşıya getiren maçta sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantepspor maçının son saniyelerinde ilginç bir olay yaşandı.
 
Kasımpaşa'nın 3.golüne imzasını atan Pintos, gol sevinci esnasında formasını çıkardı. Karşılaşmanın bittiğini düşünüp yerdeki formayı alan top toplayıcı çocuk formayı tribüne attı. Forma, uzun süre tribünlerde elden ele dolaştı.
 
Uzun bir bekleyişin ardından Pintos'un forması görevlilerce oyuncuya teslim edildi.
 
İstanbul ekibi Kasımpaşa, Gaziantepspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etmeyi başardı.

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Pintoskasımpaşaforma

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