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Spor

Kasımpaşa'dan müthiş geri dönüş

Kasımpaşa, Konyaspor'u 3-2 mağlup etti

28 Nisan 2017 01:55

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Atiker Konyaspor'u konuk eden Kasımpaşa, 2 - 0 geriye düştüğü mücadeleyi 3 - 2 kazandı.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Olguncan, Osman Gökhan Bilir

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Sadiku (Guanca dk. 70), Pavelka, Turgut Doğan (Batuhan dk. 78), Castro, Adem, Koita (Eduok dk. 56)

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Atiker Konyaspor: Kaya, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Volkan (Fofana dk. 90+1), Ali Çamdalı, Ömer Ali (Hora dk. 78), Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic (Meha dk. 83)

Yedekler: Abdulaziz, Selim, Jonsson, Mbamba

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller

Goller: Hadziahmetovic (dk. 17), Bajic (dk. 45) (Atiker Konyaspor), Pavelka (dk. 82), Adem (dk. 85), Eduok (dk. 86) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Adem Büyük (dk. 88) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Turgut Doğan, Veysel, Adem, Titi, Veigneau (Kasımpaşa) Ali Turan, Bajic, Kaya, Douglas (Atiker Konyaspor)

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