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Spor

Kasımpaşa'dan Igor Tudor açıklaması

''Igor Tudor ile bir ilgimiz yok''

28 Ocak 2018 19:08

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Igor Tudor'un getirileceği iddialarına kulüpten yanıt geldi.

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Igor Tudor'un geçeceği yönündeki iddialarla ilgili, “Igor Tudor ile bir ilgimiz yok” dedi.

Kasımpaşa yönetimi, deplasmanda Beşiktaş'tan alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası Teknik Direktör Kemal Özdeş'in görevine son verdi. Ardından Paşa’nın takımın başına Galatasaray’ın eski teknik direktörü Igor Tudor’un getirileceği iddia edildi.

Bu iddialara yanıt Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin’den geldi. Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tudor ile bir ilgimiz yok. Pazartesiden itibaren başkan ile birlikte çalışmalara başlayacağız” şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

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