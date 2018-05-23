Kasımpaşa'dan, büyük kulüplerin dikkatini çeken futbolcusu Trezeguet hakkında açıklama!

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, hazırlıklarını sürdürdükleri yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'deki hedeflerini ilk 5 olarak belirlediklerini söyledi.

Kasımpaşa Kulübü Başkanı Turgay Ciner'in önümüzdeki sezon için ciddi bir atılım planladığını belirten Öksüz, transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

İç transferi olumlu bir şekilde toparladıklarını dile getiren Öksüz; David Pavelka, Fode Koita, Veysel Sarı ve Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan (Trezeguet) ile sözleşme imzaladıklarını hatırlattı.

Takımda bu sezon forma giyen kiralık oyuncularla ilgili görüşmeleri sürdürdüklerini ifade eden Öksüz, "Transferde henüz net bir şey yok. Kiralık oyuncularda bizim için öncelik Kenneth Omeruo. Onunla ilgili sorunumuzu çözmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız görüşmeleri yapıyor. Dört önemli oyuncumuzla sözleşme imzaladık. Omeruo'nun transferi halledildiği zaman takımın iskeleti tamamlanmış oluyor" diye konuştu.

"Trezeguet'in talibi çıkarsa düşünürüz"

Hasan Hilmi Öksüz, bu sezon Süper Lig'de etkili bir performans göstererek transfer gündemine oturan Mısırlı futbolcuları Trezeguet ile ilgili de açıklamalar yaptı.

Genç futbolcu ile sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Öksüz, "Trezeguet ile devam ediyoruz. Onunla ilgili Dünya Kupası'ndaki beklenti konusunda bir şey diyemeyiz. Şartların ne şekilde oluşacağını bilemeyiz. Trezeguet, Dünya Kupası'ndan sonra beklentiyi aşar ve bir taliplisi çıkarsa onu o zaman düşünürüz. Şu anda Trezeguet ile sözleşmemiz var, bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

"İlk 5'ten bahsediyoruz"

Hasan Hilmi Öksüz, gelecek sezon için ilk 5 hedefi doğrultusunda planlama yapıldığını aktardı.

Takımın patronunun Turgay Ciner olduğunu belirten Öksüz, "Turgay Bey bu sene takımı hedefe oturtmak için biraz daha ciddi bir atılım planlamış. Gelecek yıl hedefimiz konusunda ilk 5'ten bahsediyoruz. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.