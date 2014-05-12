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Spor

Kasımpaşa'dan Volkan Demirel'e dava

Kasımpaşa, futbolcusu Yalçın Ayhan'ın Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel tarafından 'tehdit edildiği' iddiasıyla dava açtı

12 Mayıs 2014 22:34

Kasımpaşa Kulübü, futbolcularına küfür ve hakaret ettiği, tecrübeli futbolcusu Yalçın Ayhan'ı da tehdit ettiği iddiasıyla Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'e dava açtı.

Kasımpaşa kulübünden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "24 Şubat 2013 tarihinde Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Fenerbahçe Spor Kulübü ile kulübümüz arasında oynanan spor toto süper lig maçının devre arasında Fenerbahçeli oyuncu Volkan Demirel'in kulübümüz oyuncularına küfür ve hakaret ettiği ve maçın ikinci devresi oynandıktan sonra futbolcuların takım otobüsüne binerken Volkan Demirel'in oyuncumuz Yalçın Ayhan'ın yolunu keserek "Seni evinden aldıracağım" diyerek tehdit ettiği ve ayrıca ağıza alınmayacak küfürler ettiği ve devamlı telefonla kendisini birden fazla arayarak benzer tehdit ve hakaretlerde bulunduğu dolayısıyla Volkan Demirel'in Yalçın Ayhan'a karşı değişik zamanlarda ve birden fazla müsnet suçları işlediği anlaşılarak hakkında tehdit ve hakaret suçlarından dolayı yargılamasının yapılarak TCK'nın 125/1-4 ve 106/1 maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi talebiyle iddianame tanzim edilerek mahkemeye gönderilmiştir."

 

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