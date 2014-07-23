Kasımpaşa'da Eren Derdiyok'un ön çapraz bağı koptu

Sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa'dan büyük bir sakatlık haberi geldi... Yeni transfer Eren Derdiyok'un ön çapraz bağı koptu.

NTV Spor’dan Murat Deveci’nin haberine göre, Eren Derdiyok, Kasımpaşa'nın dün yaptığı antrenmanda sakatlandı. Çalışmayı yarıda bırakan golcü futbolcu, bu sabah MR çektirdi.

Kulüp doktorlarının incelediği rapor sonuçları Kasımpaşa için kötü çıktı.

Eren Derdiyok'un ön çapraz bağının koptuğu anlaşıldı. Lacivert-beyazlıların Hoffenheim'den transfer ettiği 26 yaşındaki oyuncunun, sezonun ilk yarısında forma giymesi zor görünüyor.