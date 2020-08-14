Kasımpaşa yönetimi Fatih Öztürk'e Galatasaray transferi için vize verdi

Galatasaray'da uzun bir süre sahalardan uzak kalacak Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleye geçecek isim belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüp oyuncuyla birlikte kulübü Kasımpaşa ile anlaşınca Fatih Öztürk transferinin önü açıldı.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray'la anlaşan ve sarı-kırmızılı kulübe transfer olmak isteyen kaleci Fatih Öztürk'e Kasımpaşa'dan vize çıktı.

Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner ve yönetim, Galatasaray'a transferi halinde bonservisini bedelsiz olarak Fatih Öztürk'e vereceğini iletti.

Fatih Öztürk bu gelişme üzerine bu sabah Galatasaray yönetimiyle masaya oturdu. Bu transferin kısa süre içerisinde çözülmesi ve Galatasaray'ın Fatih Öztürk'e imzayı attırması bekleniyor.