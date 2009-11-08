Kasımpaşa yine yakalandı: 2-2

Turkcell Süper Lig’in 12. haftasında Ankara’da oynanan karşılaşmada Ankaragücü ve Kasımpaşa sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.



Ankaragücü ve Kasımpaşa son dakikaları büyük bir heyecan içerisinde geçen maçtan beraberlikle ayrıldılar. Maçın son dakikalarına 2-1 önde giren Kasımpaşa Meye’nin 88. dakikadaki golüne engel olamayınca galibiyetin eşiğinden döndü.



Karşılaşmaya Ankaragücü hızlı başladı. Vassell ve Meye ile Kasımpaşa kalesinde etkili olmaya çalışan Ankara ekibine kaleci Tolga uzun süre dayandı. Dakikalar 43’ü gösterdiğinde ise Ceyhun’un ortasına çok iyi yükselip vuran Koray Çölgeçen takımını soyunma odasına 1-0 önde gönderdi.



İkinci yarıya iyi başlayan ekip ise Kasımpaşa’ydı. 63. dakikada Gökhan Güleç ile beraberliği yakalayan Kasımpaşa 85. dakikada Andre Moritz’in attığı golle 2-1 öne geçti. Bu golden sonra Kasımpaşa kalesine daha çok yüklenen Ankaragücü’nde beraberliği getiren golü 88. dakikada Meye kaydetti.





Beraberliği son dakikalarda kurtaran Ankaragücü bu skorla 13 puana yükselirken Kasımpaşa ise 9 puana çıktı.



ANKARAGÜCÜ: 2 KASIMPAŞA: 2



Stat: 19 Mayıs



Hakemler: Aytekin Durmaz, İsmail Köse, Mehmet Metin



Ankaragücü: Senecky, Koray Çölgeçen, Brabec, Ediz Bahtiyaroğlu, Broggi, Adem Koçak, Hürriyet, Barbaros Barut (Dk. 63 Emre Aygün), Ceyhun Eriş (Dk. 60 Murat Duruer), Meye, Vassell (Dk. 79 Konate)



Kasımpaşa: Tolga, Ali Güneş, Koray, Barış Başdaş, Ergün Teber, Yekta Kurtuluş, Emre Toraman, Murat Erdoğan (Dk. 64 Murat Akın), Moritz, Azar Karadaş (Dk. 54 Gökhan Güleç), Cenk İşler (Dk. 80 Sedat Yeşilkaya)



Goller: Dk. 43 Koray Çölgeçen, Dk. 89 Meye (Ankaragücü), Dk. 59 Gökhan Güleç, Dk. 82 Moritz (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 45 Koray Çölgeçen (Kasımpaşa), Dk. 57 Ceyhun Eriş (Ankaragücü)



Maçtan dakikalar



3. dakikada Brabec'in sol taraftan yaptığı ortada, ceza alanı içinde çok uygun durumda topla buluşan Vassell'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



10. dakikada Broggi'nin sol taraftan yaptığı ortada, kaleci Tolga kalesinden zamanında çıkarak Vassell'den önce topa sahip oldu.



28. dakikada Meye'nin ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan top, kalenin çok az farkla üstünden kornere gitti.



43. dakikada Ceyhun Eriş'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde iyi yükselen Koray, güzel bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0



Karşılaşmanın ilk yarısı Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci yarı



50. dakikada Cenk İşler'in sağ taraftan yaptığı ortada topla buluşan Murat Erdoğan'ın vuruşunda, kaleci Senecky meşin yuvarlağı kornere çeldi.



57. dakikada Ceyhun Eriş'in ortasında Vassell, topu kafayla arkadaki Meye'ye aşırdı. Bu futbolcunun uygun durumda yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.



59. dakikada Moritz'in pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Gökhan, düzgün bir vuruşla takımına beraberliği getiren golü attı: 1-1



61. dakikada Vassell'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Meye kötü bir vuruş yapınca, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



73. dakikada Hürriyet'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, kaleci Tolga, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.



76. dakikada Broggi'nin kullandığı serbest vuruşta, top üst direkten olun alanına döndü. Arka direkte topu önünde bulan Emre Aygün, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak hakem golü ofsayt gerekçesiyle geçerli saymadı.



82. dakikada Yekta'nın sol taraftan yaptığı ortada ceza alanı içinde iyi yükselen Moritz, takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti: 2-1



89. dakikada Murat Duruer'in sağ taraftan yaptığı ortada ceza alanı içinde oluşan karambolde, top en son Meye'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun dönerek yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 2-2



90 2. dakikada Moritz'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



90 4. dakikada Brabec'in sağ taraftan yaptığı ortada altıpas içinde topla bulunan Konate, çok kötü bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak auta gitti.



Karşılaşma, 2-2 berabere sona erdi.