-KASIMPAŞA VURAL İLE YOLLARINI AYIRDI İSTANBUL (A.A) - 27.12.2010 - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı. Teknik direktör Yılmaz Vural ve Kasımpaşa Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Süha Sidal, kulüp binasında düzenledikleri basın toplantısında ayrılık kararını açıkladılar. Sidal, Vural'ın sezonun ikinci yarısı için istediği transfer katkısını yapamayacaklarını, bu nedenle de kendisiyle ortak bir karar alarak ayrılma kararı verdiklerini ifade etti. Teknik direktör Vural ise Kasımpaşa'nın başında 16 aylık bir sürecin sona erdiğini kaydederek, ''Futbolda bu tür ayrılıklar oluyor. Birlikte düşündük. Kulüp için hayırlı olacağı kanaatine vardık. Burada Kasımpaşa taraftarına mesaj vermek istiyorum. Takımımızın aldığı sonuçlar itibarıyla bir gün olumsuz tezahürat yapmadılar. Kalbimdeki yerlerini ilelebet koruyacaklar'' ifadelerini kullandı.