T24 LogoT24 Logo
Spor

KASIMPAŞA VURAL İLE YOLLARINI AYIRDI İSTANBUL (A.A)

27 Aralık 2010 17:04

-KASIMPAŞA VURAL İLE YOLLARINI AYIRDI İSTANBUL (A.A) - 27.12.2010 - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı. Teknik direktör Yılmaz Vural ve Kasımpaşa Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Süha Sidal, kulüp binasında düzenledikleri basın toplantısında ayrılık kararını açıkladılar. Sidal, Vural'ın sezonun ikinci yarısı için istediği transfer katkısını yapamayacaklarını, bu nedenle de kendisiyle ortak bir karar alarak ayrılma kararı verdiklerini ifade etti. Teknik direktör Vural ise Kasımpaşa'nın başında 16 aylık bir sürecin sona erdiğini kaydederek, ''Futbolda bu tür ayrılıklar oluyor. Birlikte düşündük. Kulüp için hayırlı olacağı kanaatine vardık. Burada Kasımpaşa taraftarına mesaj vermek istiyorum. Takımımızın aldığı sonuçlar itibarıyla bir gün olumsuz tezahürat yapmadılar. Kalbimdeki yerlerini ilelebet koruyacaklar'' ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24