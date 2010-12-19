-KASIMPAŞA VE ESKİŞEHİRSPORLU TARAFTARLARDAN DOSTLUK YÜRÜYÜŞÜ İSTANBUL (A.A) - 19.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile Eskişehirspor arasında bugün yapılacak maç öncesi iki takım taraftarları dostluk mesajı verdi. Kasımpaşalı ve Eskişehirsporlu taraftarlar, Taksim Meydanı'nda bir araya geldi. Burada bir süre birlikte tezahürat yapan ve şarkılar söyleyen taraftarlar, daha sonra İstiklal Caddesi'nde birlikte yürüdü. 8 bine yakın taraftarın bir araya geldiği yürüyüş, maçın oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na kadar sürdü. Emniyet güçleri de olası olayları engellemek için gerekli önlemleri alırken, Eskişehirspor'un maçlarında statta çaldıkları marşlarla coşkulu ortam oluşturan BandoESES de hazır bulundu. BandoESES çeşitli marşlar çalarken, iki takım taraftarı birbirleri lehine tezahürat yaptı. İki takım taraftarı birlikte gerçekleştirdikleri organizasyonla centilmenlik örneği sergilenmesine rağmen zaman zaman küfürlü tezahüratların da yapıldığı görüldü. Yürüyüş sonunda iki takım taraftarları ayrı ayrı bölümlerden kendilerine ait tribünlere geçti.