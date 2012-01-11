-Kasımpaşa tur atladı ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Kasımpaşa, deplasmanda Ankaragücü'nü 6-2 yendi. Kasımpaşa, bu sonuçla 4'üncü tura yükselen taraf oldu. 54. dakikada Hüseyin'in sağ taraftan ceza alanına gönderdiği ortadan gelen topa iyi yükselen Adem'in kafayla vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Bayram'ın bakışları arasında filelere gitti: 2-3. 70. dakikada gelişen Ankaragücü atağında rakip ceza alanına giren Aybars'ın vuruşunda kaleci Fırat, topu kornere çeldi. 75. dakikada Kasımpaşa'nın sağ taraftan kullandığı korner vuruşunda ceza alanı içinde savunmadan seken topu iyi takip eden Adem'in kafayla aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-4. 79. dakikada Hüseyin'in ceza alanı içinde topla buluşturduğu Şahin'in kısa mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak, bir kez daha fileleri havalandırdı: 2-5. 90. dakikada Abdülhamit'in sağ taraftan gönderdiği pasta topla buluşan Şahin'in vuruşunda meşin yuvarlak, Kasımpaşa'yı 4 farklı üstünlüğü taşıyan gol olarak ağlarla buluştu: 2-6. Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 6-2 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Hakan Ceylan xxx, Cumhur Altay xxx, Şenol Ersoy xxx Ankaragücü: Bayram x, Mehmet Taşçı x, Ümit x, Gürkan x, Metin x (Dk. 77 Ergin x), Kaan xx, Mert x, Bilal x (Dk. 89 Abdullah ?), Gökhan x (Dk. 57 Muhammed x), Aybars x, Orhan xx Kasımpaşa: Fırat xx, Özgür x (Dk. 65 Abdülmamit xx), Bustos xx, Barış x (Dk. 46 Erdi xx), Sancak xx, Murat xx, Sarmov x (Dk. 46 Ali xx), Hüseyin xxx, İbrahim xxx, Şahin xxx, Adem xxx Goller: Dk. 5 Orhan, Dk. 34 Kaan (Ankaragücü), Dk. 8 Mehmet Taşçı (kendi kalesine), Dk. 29 İbrahim, Dk. 54 ve 75 Adem, Dk. 79 ve 90 Şahin (Kasımpaşa) Sarı kartlar: Dk. 23 Orhan, Dk. 24 Mert (Ankaragücü), Dk. 33 Barış, Dk. 45 Bustos (Kasımpaşa)