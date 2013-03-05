Kasımpaşa, Trabzonu da devirdi

Kasımpaşa sahasında Trabzonspor engelini aşmayı bildi. Spor Toto Süper Lig’de 24. haftanın kapanış maçında Trabzonspor’u ağırlayan Kasımpaşa, Viduez ve Uche’nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti. Trabzonspor bu yenilgi ile ağır bir yara aldı.

Spor Toto Süper Lig’de 24. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Trabzonspor’u ağırladı.

Kasımpaşa, Viduez ve Uche’nin golleriyle Trabzonspor’u 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından sahadan galibiyetle ayrılan Kasımpaşa puanını 36’ya çıkardı. Sahadan puansız ayrılan ve ligde ağır bir yara alan Trabzonspor ise 30 puanda kaldı.

Maça etkili başlayan Kasımpaşa, rakip kalede önemli fırsatlar yakaladı. Kasımpaşa, 37. dakikada Viduez’in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelen uzun pasla topla buluşan Viduez, kaleci Onur ile karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Trabzonspor kalesine etkili gelmeye devam eden Kasımpaşa, 44. dakikada farkı 2’ye çıkardı. Adem’in kafa vuruşunda top direkten geri geldi ve Ernst’in önünde kaldı. Kale sahası içinde karambol yaşanırken, geriden gelen Uche düzgün bir vuruşla golünü attı ve skoru 2-0 yaptı.

İlk yarıda başka gol olmazken, Kasımpaşa soyunma odasına 2-0’lık üstünlükle gitti.

Karşılaşmanın ikinci devresine Trabzonspor hızlı başladı. Kasımpaşa daha kontrollü bir oyun sergilerken, oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışan bordo mavililer 76. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde Olcan’ın kafa vuruşunda top direkten döndü. Direkten dönen top Henrique’nin önünde kaldı, ancak Henrique topu ağlarla buluşturamadı.

85. dakikada Trabzonspor’un rakip ağlara gönderdiği top hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla geçerli olmazken, Halil Altıntop 86. dakikada kafa vuruşyla topu filelerle buluşturdu, ancak hakem Mustafa Kamil Abitoğlu faul gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Kalan bölümde Trabzonspor çok net fırsatlar yakalamasına rağmen skoru değişirmeyi başaramadı. Kasımpaşa da başka gol bulamazken, ev sahibi takım sahadan 2-0’lık sonuçla galip ayrıldı.

KASIMPAŞA: 2 - TRABZONSPOR: 0

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Serdar Akçer

Kasımpaşa: Isaksson, Abdurrahman Dereli, Barış Başdaş, Elyasa Süme, Sancak Kaplan, İbricic, Ernst, Kerem Şeras, Viudez (Dk. 84 İlhan Eker), Adem Büyük (Dk. 79 Şahin Aygüneş), Uche (Dk. 90 2 Pintos)

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Abdullah Karmil (Dk. 46 Halil Altıntop), Mustafa Yumlu, Giray Kaçar, Celustka, Serkan Balcı, Colman, Zokora (Dk. 80 Yasin Öztekin), Olcan Adın, Sapara (Dk. 46 Alanzinho), Henrique

Goller: Dk. 37 Viudez, Dk. 44 Uche (Kasımpaşa)

Sarı Kart: Dk. 65 Adem Büyük, Dk. 75 Ernst, Dk. 78 İbricic (Kasımpaşa)