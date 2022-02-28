Kasımpaşa teknik direktörü Uğurlu: Hakemler sonucu belirliyorsa bize gerek yok

Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu hakemlere isyan etti.

Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa ve Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştı. Fenerbahçe'nin öne geçtiği karşılaşmada Kasımpaşa skora denge getirse de duraklamada Attila Szalai'nin golüne engel olamadı.

Maçın ardından teknik direktör Sami Uğurlu hakemlere isyan etti.

Sözlerine Fenerbahçe'yi tebrik ederek başlayan Uğurlu, "Fenerbahçe'yi kutlarım. Oyunun tamamen hakimi bizdik. 70 dkaika oyunu domine ettik, sürekli pozisyona girdik. Geçişleri çok iyi yaptık, çok pozisyona girdik. Altay Bayındır'ı tebrik ederim. Çok iyi bir maç çıkardı ve maçı Fenerbahçe için aldı." dedi.

Uğurlu, "Trabzonspor maçından başlayan bir süreç var. Son 20 dakika bizi eksik bıraktılar. Geçen hafta Konyaspor maçındaki uzatma, arka arkaya verilen penaltı... Bu maçta pozisyonu görmemiş olabilirsin ama VAR'a gitmiyorsan, bu sorgulanmalı. Burada art niyet ararım." ifadelerini kullandı.

Hakem peformansına isyan eden Sami Uğurlu, "Hep bizim aleyhimize oluyor. Bizim gücümüz var, oyun gücümüz var. Fenerbahçe, bizi yenebilir. Biz de Fenerbahçe'yi yenebiliriz. Bu gücümüz var ama hakemler sonucu belirliyorsa, o zaman bize gerek yok." diye konuştu.

"Fenerbahçe yorgun ama zamana oynadı" diyen Uğurlu, "Yerden kalkmadılar, oyunu geç başlattılar. Hakem buna izin verdi." dedi.