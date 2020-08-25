Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Saraç: Kaleci Fatih’in Galatasaray’a bedelsiz transferini bizzat Turgay Ciner istedi

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Kasımpaşaspor'un futbolcularını bedelsiz olarak Fenerbahçe ve Galatasaray'a vermesini 'delilik' olarak tanımladı. Transferlerle ilgili Yılman'a konuşan Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç, "Kaleci Fatih’in Galatasaray’a bedelsiz transferini bizzat Turgay Ciner istedi" dedi.

Saraç,“Turgay Bey tam bir futbolseverdir ve Türk futbolunun yükselmesi, yücelmesi için gözünü kırpmadan gereğini yapacak yüreklilikte bir insandır. Nasıl Anadolu takımlarının büyüyebilmelerinin, varlıklarını sürdürülebilir olmalarının ancak böyle destekler sayesinde olabileceğine inanıyorsa… Türk futbolunun 4 büyük kulübünün de marka değerlerinin aynen devamı için bunun şart olduğunu düşünüyor. Kaleci Fatih’in Galatasaray’a bedelsiz transferini bizzat kendisi istedi. Bu jesti hem GS kulübü ile dayanışma, paylaşma adına yaptı Turgay Bey hem de Fatih’in kariyerinin finalinde böyle bir kulüp olmasının onun için çok önemli olduğuna inandığından." diye konuştu.

Saraç, Haberimiz vardı. Hem GS Fatih Öztürk’ü istiyordu hem de Fatih kariyerinde GS imzası olsun hayali kuruyordu. Ancak limit şartları dolayısıyla böyle bir şey mümkün değildi bu yıl. Turgay Bey de; 'Fatih’in bu yönde bir hayali varsa kafası hep karışık olur. Madem iki taraflı bir talep var. O zaman bonservis bedeli almadan verelim' dedi…” ifadesini kullandı.

Yılman'ın "Peki Mame Thiam jesti? O nasıl oldu?" sorusuna Saraç, “Ali Koç çok istiyordu ama limit mevzusu engel oluyordu. Turgay Bey bu limit olayında en büyük haksızlığın Fenerbahçe’ye yapıldığına inanıyor. Bunu duyunca bana dedi ki; 'Fatih… Ara Ali Koç’u… Bedelsiz transfer yapacağımızı söyle… Unutma ki; Adil rekabetçi ortam sağlanmadan Türk futbolu bir yere gelemez. Fenerbahçe çok önemli bir kulüp. Haksız limit aşımı sebebiyle transferde sıkıntı yaşamasına gönlümüz razı gelmez.. Madem Miam’ı çok istiyor Ali Bey… Onlara da bu jesti yapalım…" yanıtını verdi.

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