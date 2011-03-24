-KASIMPAŞA SHAKHTAR'LA BERABERE KALDI ANTALYA (A.A) - 24.03.2011 - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kaldı. Milli takım maçları nedeniyle verilen arada Antalya'da kamp yapan Kasımpaşa ve Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı Mardan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında rakibine göre daha iyi oynayan Shakhtar Donetsk, Willian'ın 5. dakikada attığı golle devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise oyunun kontrolünü eline geçiren Kasımpaşa, 86. dakikada Onur'un golüyle skoru eşitledi ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan ve Barcelona ile eşleşen teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki Shakhtar Donetsk, cumartesi günü de Konyaspor ile hazırlık maçı yapacak.