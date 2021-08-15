T24 LogoT24 Logo
Spor

Kasımpaşa, Şenol Can ile yollarını ayırdı

15 Ağustos 2021 13:04

Süper Lig'de Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı.

Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı ligin 1.haftası bitmeden yaşandı. Sezona Hatayspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrılarak başlayan Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı.

Kasımpaşa Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle;

"Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz.

Kasımpaşa Sportif Faliyetler A.Ş.”

şenol cankasımpaşateknik direktörsüper ligilk hafta
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24