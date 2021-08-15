Kasımpaşa, Şenol Can ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı.

Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı ligin 1.haftası bitmeden yaşandı. Sezona Hatayspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrılarak başlayan Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı.

Kasımpaşa Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle;

"Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz.

Kasımpaşa Sportif Faliyetler A.Ş.”