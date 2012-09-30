Kasımpaşa Roy Keane ile anlaştı

Kasımpaşa, Metin Diyadin'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için daha önce Sunderland ve Ipswich Town'ı çalıştıran Manchester United'in efsane oyuncusu Roy Keane ile prensipte anlaşma sağladı. Keane'nin yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.



Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Metin Diyadin'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için İrlandalı teknik direktör Roy Keane ile prensip anlaşmasına vardı.

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, yaptığı açıklamada, prensipte anlaşmaya vardıkları Keane'in, yarın İstanbul'a geleceğini ve bir aksilik olmazsa resmi sözleşmeyi imzalayacağını söyledi.

Öksüz, İrlandalı çalıştırıcının vizyonları doğrultusunda takıma katkı sağlayacağını ve daha da başarılı sonuçlar alacaklarına inandıklarını ifade etti.



Roy Keane kimdir



Aktif futbol hayatında büyük başarılara imza atan 41 yaşındaki Roy Keane, Manchester United forması altında birçok kupa kazandı.

''Kırmızı Şeytanlar''da 1993-2005 yılları arasında forma giyen Keane, 7 Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra, 1999 yılında İngiliz temsilcisiyle UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı da kaldırdı. Uzun yıllar Manchester United'a kaptanlık da yapan Roy Keane, 2005-2006 sezonunda İskoçya'da Celtic formasını giydikten sonra, aktif futbol hayatını tamamladı.

Roy Keane, futbolu bırakmasının ardından, teknik direktörlük kariyerine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'de başladı.

Sunderland'i 1,5 sezon çalıştıran İrlandalı teknik adamın, bir sonraki durağı İngiltere 2. Lig (Championship) ekiplerinden Ipswich Town oldu. Ipswich Town'ın başında da 1,5 sezon kalan Keane, Ocak 2011'de bu takımdan ayrılmıştı.

Roy Keane, 2011-2012 sezonunda takım çalıştırmazken, resmi sözleşmenin imzalanması durumunda Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü olacak.