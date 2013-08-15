Kasımpaşa Porto'lu Andre Castro Pereira'yı kiraladı

25 yaşındaki Portekizli defansif orta saha oyuncusu Andre Castro Pereira, Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Porto'nun 25 yaşındaki Portekizli defansif orta saha oyuncusu Andre Castro Pereira, Kasımpaşa'yla anlaştı. Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle 1 yıllık sözleşmeyi imzalayan Pereira Kasımpaşa'ya geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Kasımpaşa'nın önemli hedefleri var. Ben de bu hedeflere yardım etmek için geldim. Umuyorum güzel bir sezon geçireceğiz" dedi.

Pereira, Kasımpaşa'nın eski oyuncusu Djalma Campos ile yakın arkadaş olduğunu ve sürekli kendisinden Kasımpaşa hakkında iyi şeyler duyduğunu dile getirerek, "Djalma bana Kasımpaşa'nın gelişmekte olan bir kulüp olduğunu söylüyordu. Teklif geldikten sonra daha sık görüşmeye başladık. Ayrıca Fenerbahçeli Raul Meireles de İstanbul hakkında çok güzel şeyler söyledi. Kasımpaşa, yükselen bir proje. Türkiye ligini yakından tanıyorum. Burada forma giyen bir çok Portekizli var. Portekiz'de herkes Türkiye liginin önemini bilir" diye konuştu.

Tesislere hayran kaldığını da vurgulayan Castro, "Burada göz kamaştırıcı bir tesis inşa edilmiş. Spor salonundaki aletler son teknoloji ve odalar mükemmel. Tam anlamıyla 5 yıldızlı bir tesis. Kasımpaşa, bu tesis sayesinde kazanan bir kulüp olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor" ifadesini kullandı.

Portekiz'den İstanbul'a gelirken havalimanında Porto taraftarlarının kendisini uğurlamaya geldiğini ve duygusal anlar yaşandığını dile getiren Castro, "Porto'da az süre alıyordum, ama oynadığım her dakikada iyi oynadığımı bildikleri için Porto taraftarının bana ve benim de onlara özel bir sevgim var. Benim oradan ayrılacağımı tahmin etmiyorlardı, ama bu karar geleceğim için daha iyi olacaktı. Artık Kasımpaşa için savaşacağım" şeklinde konuştu.