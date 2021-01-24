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Spor

Kasımpaşa'nın yeni transferi Danny Drinkwater, havuz antrenmanında sakatlandı

24 Ocak 2021 15:26

Kasımpaşa’nın Chelsea’den kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Danny Drinkwater, maça çıkmadan sakatlık geçirdi. Havuz antrenmanı sırasında sakatlandığı öğrenilen orta saja oyuncusunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Henüz herhangi bir müsabakada görev almayan İngiliz oyuncu, Kasımpaşa’da antrenmanlara başlamasının ardından havuz çalışması sırasında sakatlık geçirdi.

30 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandığı öğrenilirken, sağlık ekibinin de oyuncuyu Sivasspor maçına yetiştirmek için ekstra çaba sarf ettiği dile getirildi.

Deneyimli futbolcunun Sivasspor karşılaşmasına kadar iyileşmesi durumunda oyuna sonradan dahil olarak süre alması bekleniyor.

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