Kasımpaşa Metin Diyadin'le yollarını ayırdı

Süper Lig'e bu sezon yükselen Kasımpaşaspor, 5. hafta karşılaşmasında Sivasspor karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Metin Diyadin ile yollarını ayırdı.

Kasımpaşa Kulübü, resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı;

"Görülen lüzum üzerine Teknik Direktörümüz Metin Diyadin'in görevine son verilmiştir."

İki isim

Metin Diyadin'i gönderen Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörünü önümüzdeki günlerde açıklaması beklenirken, ilk adaylar arasında Mustafa Denizli ve Ertğrul Sağlam'ın adı geçiyor.

Sportstv’den Aydın Cingöz'ün haberine göre Kasımpaşa Yönetim Kurulu, Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ile gelecek sezon için anlaşma imzaladı. Ancak Sağlam, Bursaspor’daki görevinden hemen ayrılıp her an Kasımpaşa’nın başına geçebilir.

Kasımpaşa'nın A planı olarak sezon sonuna kadar getirilecek teknik direktör için de Mustafa Denizli adı geçiyor. Malum sağlık sorunları olduğu için Denizli ile en fazla bir senelik anlaşma yapılacak. Gelecek sezon ise takımın başına Ertuğrul Sağlam geçecek.

Ligde ikinci sıradalar

Süper Lig'de bu hafta Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Kasımpaşa, ikinci mağlubiyetini alırken Süper Lig'de de ikinci sırada bulunuyordu.

Ligde Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş gibi devlerin üzerinde bulunan Kasımpaşa, Bank Asya'da mücadele ettiği 2012'nin Mart ayında Uğur Tütüneker ile yollarını ayırmış ve Metin Diyadin'i göreve getirmişti.