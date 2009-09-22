Kasımpaşa Meral'den şikayetçi

Turkcell Süper Lig'de sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilen Kasımpaşa'da, futbol şube sorumlusu Mehmet Süha Sidal, karşılaşmanın hakemi İlker Meral'in gösterdiği yönetimden dolayı mağlup olduklarını iddia etti.Sidal, İlker Meral'in karşılaşmaya damgasını vurduğunu ifade ederek, “8. dakikada Ali Güneş'in pozisyonunda vermediği penaltı ve kırmızı kartın etkisinde kalıp, karşılaşma boyuncu aleyhimize pek çok düdük çaldı. Maç 1-0 lehimize iken Keita'nın piste kadar uzattığı boks şovunu yardımcılarıyla birlikte izledi. Keita, kroşe yumruklarla Sancak'ı nakavt etti. Maalesef hakemin aleyhimize verdiği kararlar yenilmemize neden oldu” diye konuştu.Karşılaşmada Galatasaraylı futbolcuların yaptıkları faullerin görülmediğini ileri süren Sidal, şunları kaydetti: “Herkes, Ali Güneş'e verilmeyen kırmızı kartı konuşurken, Emre Aşık'ın Azar'a arkadan yaptığı kasti harekete kimse bir şey söylemiyor. Direkt kırmızı kartlık pozisyonu kimse konuşmuyor. Ama ne şekilde olursa olsun takımızın ortaya koyduğu mücadele bize gurur vermiştir. Her geçen gün futbolumuzu daha ileri seviyeye getireceğiz. Herkes görecek ki Kasımpaşa, ligi iyi bir yerde tamamlayacaktır.”Ligde yaptıkları 6 karşılaşmayı da yitirmelerine rağmen takımlarına olan inançlarının tam olduğunu anlatan Sidal, “Maalesef eski futbolculara aşırı şekilde güvenmemiz ve teknik heyet seçiminde yaptığımız hata bizi bu günlere getirdi. Ama hızlı bir şekilde düzelme göstermekteyiz. Bu hafta Kayserispor ile yapacağımız karşılaşmadan sonra Ankaraspor maçını 'bay' geçip, milli takım arasına gireceğiz. Bu 3 haftalık arada toparlanacağız. Bu aradan sonra herkes yeni Kasımpaşa'nın ne olduğunu görecek” ifadelerini kullandı.