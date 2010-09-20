-KASIMPAŞA MAÇI ALİ SAMİ YEN STADI'NDA İSTANBUL (A.A) - 20.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında yapılacak maç, Ali Sami Yen Stadı'na alındı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, daha önce 27 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de BJK İnönü Stadı'nda oynanacağı duyurulan karşılaşmanın Ali Sami Yen Stadı'na alındığı bildirildi. TFF Stadyum Güvenlik Komitesi'nin, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yaptığı inceleme sonunda, statta devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, karşılaşmanın aynı gün ve saatte Ali Sami Yen Stadı'nda oynanmasına karar verdiği ifade edildi.