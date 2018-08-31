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Spor

Kasımpaşa Kulübü, Trezeguet, Diagne ve Ramazan'ın sözleşmelerini uzattı

Kasımpaşa, Trezeguet, Diagne ve Ramazan'ın sözleşmelerini uzattı İSTANBUL,(DHA) Kasımpaşa Kulübü, futbolcuları Trezeguet, Ramazan Köse ve Diagne'nin sözleşmelerini uzattı

31 Ağustos 2018 18:28

Kasımpaşa, Trezeguet, Diagne ve Ramazan\'ın sözleşmelerini uzattı

İSTANBUL,(DHA)

Kasımpaşa Kulübü, futbolcuları Trezeguet, Ramazan Köse ve Diagne\'nin sözleşmelerini uzattı.
Trezeguet ve Ramazan Köse ile 3 yıl daha anlaşma sağlanırken, Diagne\'nin kontratı ise 4 yıl uzatıldı. İstanbul ekibi, resmi site üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
\"Oyuncularımız Mahmoud Hassan Trezeguet ve Ramazan Köse\'nin sözleşmeleri 2021\'e kadar, Mbaye Diagne\'nin sözleşmesi ise 2022 yılına kadar uzatılmıştır.\"

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