Kasımpaşa, kötü gidişe Sivasspor karşısında dur dedi

Süper Lig'de üst üste iki maçından mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa sahasında oynadığı maçta Demir Grup Sivasspor'u 6'ncı dakikada Haris Hajradinovic ve 17'nci dakikada Aytaç Kara'nın golleriyle 2-0 yendi.

Bu skorun ardından Kasımpaşa 25 puana yükselirken, son yedi maçta bir galibiyeti bulunan Sivasspor ise 24 puanla kötü gidişini sürdürdü.