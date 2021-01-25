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Spor

Kasımpaşa, kötü gidişe Sivasspor karşısında dur dedi

25 Ocak 2021 19:17

Süper Lig'de üst üste iki maçından mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa sahasında oynadığı maçta Demir Grup Sivasspor'u 6'ncı dakikada Haris Hajradinovic ve 17'nci dakikada Aytaç Kara'nın golleriyle 2-0 yendi.

Bu skorun ardından Kasımpaşa 25 puana yükselirken, son yedi maçta bir galibiyeti bulunan Sivasspor ise 24 puanla kötü gidişini sürdürdü. 

Ligde gelecek hafta Kasımpaşa sahasında Kayserispor'u misafir edecek. Sivasspor ise yeniden zirve yarışına ortak olmak isteyen Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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