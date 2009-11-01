Kasımpaşa kaçamadı

Eskişehirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Kasımpaşa, son dakikalarda yediği golle 1 puana razı oldu.



Turkcell Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde düşme hattında yer alan kasımpaşa ile son haftalarda istediği sonuçları alamayan Eskişehirspor karşı karşıya geldi.



Ev sahibi ekip rakibi karşısında ilk yarıyı Azar Karadaş'ın golüyle önde kapatırken, Eskişehirspor 1 puanı 86. dakikada Burak Yılmaz'ın attığı golle kurtardı. Bu arada Eskişehirspor, 63. dakikada Ümit Karan'ın ayağından bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı.



Beşiktaş yenilgisinin ardından Kasımpaşa deplasmanından beraberlikle dönen Es-Es, son 4 maçında sadece 1 kez kazanmasına karşın, puanını 17'ye çıkardı.



Geçtiğimiz hafta Denizlispor galibiyetiyle moral bulan Kasımpaşa ise, bu kez 3 puanın eşiğinden dönerken, haftayı 8 puanla kapattı.



KASIMPAŞA: 1 - ESKİŞEHİRSPOR: 1



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu xx, Serdar Akçer xx, Hakan Atilla Gökbilgin xx



Kasımpaşa: Tolga Özgen, Ali Güneş, Barış Başdaş, Koray Avcı, Ergün Teber, Yekta Kurtuluş (Dk. 88 Murat Akın), Murat Erdoğan, Emre Toraman, Moritz, Cenk İşler (Dk. 86 Keller), Azar



Eskişehirspor: Ivesa, Sezgin Coşkun, Vucko (Dk. 84 Koray), Nadareviç, Volkan Yaman, Burak Yılmaz, Bülent Ertuğrul (Dk. 73 El Saka), Ragıp Başdağ, Bülent Kocabey (Dk. 46 Adem), Mehmet Yılmaz, Ümit Karan



Goller: Dk. 33 Azar Karadaş (Kasımpaşa), Dk. 86 Burak Yılmaz (Eskişehirspor)



Sarı Kartlar: Dk. 28 Bülent Ertuğrul, Dk. 59 Nadareviç, Dk. 63 Burak, Dk. 66 Ragıp Başdağ (Eskişehirspor), Dk. 42 Emre Toraman, Dk. 56 Yekta Kurtuluş, Dk. 61 Azar Karadaş, Dk. 79 Ali Güneş (Kasımpaşa)



Maçtan dakikalar



2. dakikada Sezgin Coşkun'un uzun pasında savunmanın müdahale edemediği topu ceza alanı içinde önünde bulan Bülent Kocabey, boş pozisyonda kötü vurunca, meşin yuvarlak kaleci Tolga Özgen'de kaldı.



5. dakikada ani gelişen Eskişehirspor atağında Ümit Karan, ceza alanı içinde boşta bulunan Burak Yılmaz'a topu bıraktı. Ancak bu oyuncu dengesini kaybedince etkisiz bir vuruş yaptı ve kaleci Tolga Özgen meşin yuvarlağa sahip oldu.



9. dakikada soldan ilerleyen Moritz, topu ceza alanı içinde çaprazda bulunan Murat Erdoğan'ın önüne bıraktı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Kasımpaşa pozisyonu bir kez daha değerlendirmek istedi, ancak kaleci Ivesa topa sahip oldu.



23. dakikada organize gelişen Eskişehirspor atağında Mehmet Yılmaz'ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Bülent Kocabey müsait durumda yerden vurdu, ancak kaleci Tolga Özgen'in müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere gitti.



27. dakikada Ali Güneş'in sağdan ortasında altı pasta ön direkte topla buluşan Azar Karadaş'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



32. dakikada Mehmet Yılmaz, savunmadan üç oyuncuyu geçerek ceza alanına girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan yerden şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak geri döndü. Kasımpaşa savunması daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.



33. dakikada soldan gelişen Kasımpaşa atağında, Murat Erdoğan'ın sert şutunda, topu altı pasta önünde bulunan Azar Karadaş, meşin yuvarlağı topuğuyla filelere gönderdi ve Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi.



54. dakikada Yekta Kurtuluş'un pasında sağ çaprazda ceza alanı içinde topla buluşan Murat Erdoğan, önünü açıp sert vurdu, ancak kaleci Ivesa meşin yuvarlağı yumruklayarak ceza alanı dışına gönderdi.



62. dakikada Volkan Yaman'ın sol çaprazdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Adem, Koray tarafından düşürülünce hakem Kuddusi Müftüoğlu penaltı noktasını gösterdi.



63. dakikada Ümit Karan'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Tolga Özgen, soluna giden topu uzanarak kontrol edince Eskişehirspor, beraberlik şansını değerlendiremedi.



65. dakikada Cenk İşler'in pasında topla soldan ceza alanına giren Yekta Kurtuluş'un sert şutunda, kaleci Ivesa meşin yuvarlağı kornere çeldi.



81. dakikada Ali Güneş'in ceza alanı önünden şutunda, top üstten az farkla auta gitti.



86. dakikada Ümit Karan'ın soldan ortasında ceza alanı içinde topa iyi yükselen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi ve beraberliği sağladı: 1-1



90+2. dakikada Ümit Karan'ın sağdan orta şut karışımı vuruşunda, top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Kasımpaşalı oyuncular daha sonra meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

