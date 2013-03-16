Kasımpaşa İnönü'de tarih yazdı

Beşiktaş evinde ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Kasımpaşa böylece tarihinde ilk kez Beşiktaş'a karşı oynamış olduğu bir lig maçını kazanmış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa, İnönü Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, karşılaşmanın henüz 8. dakikasında Tabare Viudez'in golüyle öne geçen Kasımpaşa'ya golden 5 dakika sonra Olcay ile karşılık verdi.

33. dakikada sahneye çıkan Djalma Braume, takımını bir kez daha öne geçirdi ve soyunma odasına bu skorla gidildi.

İkinci yarıda beraberlik için bastıran ancak bulduğu gol fırsatlarını değerlendiremeyen Beşiktaş, 78. dakikada Halil Çolak'ın golüne de engel olamayınca karşılaşma bu skorla sona erdi.

Kasımpaşa bu galibiyetle tarihinde ilk kez ligde 20. kez karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı mağlup etme başarısını gösterdi.

Maçtan detaylar

90' Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Manuel Fernandes topun başına geçiyor. Fernandes'in vuruşu kötü olunca top farklı şekilde auta çıkıyor.

90' Sol kanattan Olcay Şahan'ın üst üste yaptığı ortalarda Kasımpaşa savunması topu başarıyla karşılıyor.

90' Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Manuel Fernandes topun başına geçiyor. Fernandes'in vuruşu kötü olunca top farklı şekilde auta çıkıyor.

85' Gelişen Beşiktaş atağında Roberto Hilbert sağ kanatta topla buluşuyor. Hilbert'in çaprazdan vuruşunu Andreas Isaksson kornere çeliyor.

80' Kasımpaşa'da Tabare Viudez oyundan alınırken Georgi Sarmov oyuna dahil oluyor.

78' Gol pasını veren Kalu Uche maçtaki ikinci asistini yapıyor.

78' GOOOLL!! Kasımpaşa Halil Çolak'ın golüyle skoru 3-1'e getiriyor. Kendi yarı alanında topu alan Kerem Şeras uzun pasla kontra atağı başlatıyor. Kerem Şeras'ın pasında topa alan Kalu Uche soldan hareketlenen Halil Çolak'ı görüyor. Halil'in ceza alanı sol çaprazından yaptığı vuruşta top ağlarla buluşuyor.

77' Olayları izleyen Cüneyt Çakır Beşiktaş'tan ise Manuel Fernandes'e sarı kart gösteriyor.

77' Gerginliğin sona ermesinin ardından Cüneyt Çakır Barış Başdaş'a sarı kart gösteriyor.

71' Gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan Özyakup'un ara pasına Olcay Şahan hareketleniyor. Kaleciyle karşı karşıya kalan Olcay'ın şutunu Andreas Isaksson başarıyla kurtarıyor. Pozisyonun devamında açılan topu Manuel Fernandes'den önce Kasımpaşa savunması uzaklaştırıyor.

66' Gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan Özyakup'un ara pasında Mamadou Niang topa hareketleniyor. Kaleciyle karşı karşıya kalan Niang'ın sağ çaprazdan çıkardığı vuruş Andreas Isaksson'un müdahalesinin ardından cılız bir şekilde kaleye doğru yöneliyor. Yalçın Ayhan herkesten önce topa koşarak tehlikeyi uzaklaştırıyor.

66' Kazanılan köşe atışında topun başına geçen Manuel Fernandes'in ortası arka direğe doğru yöneliyor ve direkten oyun alanına geri dönüyor.

65' Kasımpaşa'da sakatlanan Djalma Braume'nin yerine Halil Çolak oyuna dahil oluyor.

64' Faul pozisyonunda sakatlık geçiren Djalma Braume oyuna devam edemiyor.

63' Karşı atağa hızla çıkan Djalma Braume'yi düşüren Oğuzhan Özyakup Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

63' Kullanılan köşe atışında Manuel Fernandes kale ağzına ortalıyor. Kaleci Andreas Isaksson topu yumruklayarak uzaklaştırıyor.

62' Rakip yarı alanda topla buluşan Senijad Ibricic klas hareketlerle topu taşıyor. Necip Uysal, Boşnak oyuncuyu faulle durduruyor.

59' Djalma Braume'nin Roberto Hilbert'e yaptığı müdahalenin ardından Cüneyt Çakır düdüğünü çalıyor ve faule hükmediyor. Birkaç dakikadır oyun faullerle duruyor ve iki takım da etkili bir atak geliştiremiyor.

56' Senijad Ibricic, hızlı gelişen Beşiktaş atağında Necip Uysal'ı faulle durduruyor. İki takım oyuncuları arasında çıkan gerginliğin ardından oyun bir süre duruyor.

56' Sağ kanatta topla buluşan Tabare Viudez içeri kat ediyor. Sol kanada kadar topu taşıyan Viudez'in pasında topu alan Djalma Braume'nin ceza sahası dışından şutu savunmadan dönüyor.

52' Kazanılan serbest vuruşta Manuel Fernandes kale ağzına etkili bir orta yapıyor. Necip Uysal'ın kafa vuruşunda savunmadan seken top kornere çıkıyor.

51' Beşiktaş bir kez daha sağ kanattan hücuma çıkıyor. Roberto Hilbert'in ceza alanına ortasında Mamadou Niang topu kontrol edemiyor ve açılan top auta çıkıyor.

49' Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Mamadou Niang ceza sahasına ortalıyor. Altıpas üzerinde yükselen Hugo Almeida'nın kafa vuruşu üst direkten auta çıkıyor.

48' Kasımpaşa savunmasının geri dönmeye çalıştığı pozisyonda atağa çıkan Beşiktaş'ta Manuel Fernandes pasını Mamadou Niang'a aktarıyor. Niang'ın ceza sahasına yaptığı etkili ortayı Kasımpaşa'da Yalçın Ayhan karşılıyor.

48' Soldan gelişen Kasımpaşa atağında topu taşıyan Djalma Braume ortasını yapıyor. Ceza alanına gelen ortayı Beşiktaş'ta Tomas Sivok karşılıyor.

46' Gelişen Beşiktaş atağında Mamadou Niang'ın pasında Olcay Şahan topla buluşuyor. Olcay'ın şutunda top farklı şekilde auta çıkıyor.

46' Beşiktaş'ın ikinci oyuncu değişikliğinde Filip Holosko'nun yerine sakatlıktan dönen Hugo Almeida oyuna giriyor.

İlk yarı skoru... Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 1

45' Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında topla buluşan Filip Holosko'nun ceza alanına yaptığı ortayı Kasımpaşa savunması karşılıyor.

44' Gelişen Beşiktaş atağında topla buluşan Filip Holosko rakip kaleye doğru kat ediyor. Slovak golcü istediği açıyı bulduktan sonra kaleye şutunu atıyor. Top yandan az farkla auta çıkıyor.

41' Kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına Manuel Fernandes geçiyor. Fernandes'in şutu kaleci Andreas Isaksson'un ellerinde kalıyor.

39' Beşiktaş rakip kaleye hızlı çıkarken Manuel Fernandes'i arkadan yaptığı hareketle düşüren Tabare Viudez sarı kartı gören isim oluyor.

39' Senijad Ibricic'in pasla kullandığı serbest vuruşta Tabare Viudez topu savunmanın arkasına atıyor. Savunma arkasına kaçan Barış Başdaş kaleciyle karşı karşıya durumda kafa vuruşunu yapıyor. Cenk Gönen topu kornere çeliyor.

38' Beşiktaş'ta Samet Aybaba oyuna ilk müdahalesini yapıyor. Emre Özkan'ın yerine Necip Uysal oyuna dahil oluyor.

38' Orta alandaki paslaşmaların ardından bir anda oyunu hızlandıran Kasımpaşa'da topa hareketlenen Djalma Braume'ye İbrahim Toraman'ın arkadan yaptığı faullü hareket sonrasında Cüneyt Çakır İbrahim'e sarı kart gösteriyor.

34' Kasımpaşa golden sonra rakip kaleye bir kez daha etkili geliyor. Kalu Uche ceza alanı sağ çaprazında rakibi Emre Özkan'ı geçemeyince top sekiyor. Açılan topa Abdurrahman Dereli'nin şutu savunmadan dönüyor.

33' GOOOLL!! Kasımpaşa Djalma Braume'nin golüyle bir kez daha öne geçiyor: 1-2.

31' Üçüncü bölgede etkili paslaşmalarla tehlike yaratan Beşiktaş hücumunda top sağ kanada açılıyor. Sağda topu alan Oğuzhan Özyakup'un ortasına Mamadou Niang'dan önce Yalçın Ayhan kafayı vurarak tehlikeyi önlüyor.

29' Sağ kanattan kazanılan kornerde topun başına geçen Manuel Fernandes ortasını yapıyor. Kasımpaşa savunması ilk anda topa kafayı vursa da ikinci pozisyonda top Tomas Sivok'a geliyor. Sivok kafasına gelen topu beklemeyince top kaleci Andreas Isaksson'a kadar gidiyor.

26' Gelişen Kasımpaşa atağında topla buluşan Kerem Şeras pasını solundaki Kalu Uche'ye aktarıyor. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Uche'nin şutu yan ağlara gidiyor.

24' Sol kanattan topu taşıyan Niang atağın yönünü sol kanada çevirince Filip Holosko topu indiriyor. Sonrasında topla buluşan İbrahim Toraman'ın pasında topu önünde bulan Manuel Fernandes kaleyi düşünüyor. Fernandes'in uzaktan şutu üstten farklı şekilde auta çıkıyor.

21' Gelişen Beşiktaş atağında topla buluşan Manuel Fernandes pasını Mamadou Niang'a aktarıyor. Niang'ın ceza sahası dışından attığı şut savunmadan sekerek etkisini yitirince Andreas Isaksson için kolay bir top oluyor.

19' Sol kanatta topla buluşan Emre Özkan ceza sahasına ortalıyor. Topla buluşan Filip Holosko şut açısı bulamıyor ve Kasımpaşa savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor.

17' Manuel Fernandes frikikte kaleyi düşünüyor. Fernandes'in şutunu kaleci Andreas Isaksson uzanarak kurtarıyor.

16' Yalçın Ayhan, İbrahim Toraman'ı faulle durduruyor. Kaleyi cepheden gören bir noktadan Beşiktaş Manuel Fernandes'le serbest vuruşu kullanacak.

13' Olcay ligdeki 9. golünü atarken golün asistini Mamadou Niang yapıyor.

13' GOOOLL!! Beşiktaş Olcay Şahan'ın golüyle skora denge getiriyor: 1-1.

12' Gelişen Kasımpaşa atağında sol kanatta topla buluşan Tabare Viudez içeri kat ediyor. Emre Özkan'ı geçen Viudez'in sol ayağıyla yaptığı vuruş kaleci Cenk Gönen'de kalıyor.

8' Golde asisti yapan oyuncu eski bir Beşiktaşlı Fabian Ernst oluyor.

8' GOOOLL!! Kasımpaşa Tabare Viudez'in kafa golüyle deplasmanda 1-0 öne geçiyor.

5' Sağ kanattan serbest atışta Manuel Fernandes ceza alanına ortasını yapıyor. Gelen orta sırasında Cüneyt Çakır, Ersan Adem Gülüm'ün Fabian Ernst'e faul yaptığını belirtiyor.

2' Soldan gelişen Beşiktaş atağında Emre Özkan ceza alanına ortalıyor. Oğuzhan Özyakup'un vuruşu savunmadan dönüyor.

1' Maçtaki ilk korneri Kasımpaşa kullanıyor. Tabare Viudez'in ortasını ön direkte Beşiktaş savunması karşılıyor.

1' Hakem Cüneyt Çakır ilk düdüğünü çalıyor ve müsabakaya ev sahibi Beşiktaş başlıyor.