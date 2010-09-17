-KASIMPAŞA İNÖNÜ STADI'NI İSTEMİYOR İSTANBUL (A.A) - 17.09.2010 - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçı zemini bozuk olan BJK İnönü Stadı'nda oynamak istemiyor. Kasımpaşa, Fenerbahçe maçını kendi sahası olan Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynamayı planlarken, Futbol Federasyonu yetkililerinin sahada yaptığı incelemenin ardından ''Oynanamaz'' raporu vermeleri nedeniyle 6. hafta programında maçın yine BJK İnönü Stadı'na oynanacağının açıklandığı bildirildi. Kasımpaşa Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Süha Sidal, federasyon yetkililerinin sahalarında incelemelerde bulunduğunu belirterek, ''Bakımda olan sahamız daha yeni yeni oturuyor. Daha her şey tam bitmedi. Federasyon yetkilileri gelip, incelemelerde bulundular ve 'Maç oynanmaz' dediler. Biz de biran evvel kendi sahamızda oynamak istiyoruz, ama federasyonun vermiş olduğu kararla mecburen BJK İnönü Stadı'nda oynayacağız'' dedi. Başka bir sahada oynamalarının federasyonun elinde olduğunu vurgulayan Sidal, ''Atatürk Olimpiyat Stadı da bakımda, başka saha yok. Beşiktaş da sahasını mecburiyetten veriyor. Onlar da haklı olarak sahalarını vermek istemiyor. Kim olsa zemini bozuk olan sahasını vermek istemez. Biz de orada oynamak istemiyoruz, ancak mecburiyetten BJK İnönü Stadı'nda oynuyoruz. Federasyonun elinde olan bir şey. Ali Sami Yen Stadı'nı verirse, Fenerbahçe maçını orada oynarız'' diye konuştu.