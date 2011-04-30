-KASIMPAŞA İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI İSTANBUL (A.A) - 30.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki karşılaşmada Kasımpaşa, Konyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 9. dakikada Gökhan'ın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza sahasında Keller'den dönen topa Ertuğrul uzaktan vururken, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 21. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Orta sahadan atılan uzan pasta çalımlarla ceza sahasına giren Halil, Mehmet Sedef'in müdahalesine rağmen vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu: 1-0 35. dakikada Hakan'ın sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında iyi yükselen Adnan'ın kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti. 43. dakikada Ali Dere'nin soldan yaptığı ortada, Gökhan'ın ceza sahası önünde gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak takım arkadaşı Robak'ın kafasına çarparak, auta gitti. Kasımpaşa karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Koray Gençerler, Mustafa Sönmez, Volkan Narinç Kasımpaşa: Fırat, Özgür, Robledo, Luis Henrique, Ergün, Dimitrov, Keller, Sarmov, Halil, Gökhan Güleç, Ersen Martin Konyaspor: Pawelek, Hakan, Zayatte, Mejia, Mehmet Sedef, Gökhan, Adnan, Ertuğrul, Ali Dere, Musa, Robak Gol: Dk. 21 Halil (Kasımpaşa) Sarı kart: Dk. 45 Musa (Konyaspor)