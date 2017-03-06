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Spor

Kasımpaşa ile Kayserispor yenişemedi

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta müsabakasında Kayserispor ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı

06 Mart 2017 12:21

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta müsabakasında Kayserispor ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.

15. dakikada Kasımpaşa'da Koita'nın sağ çaprazdan sert vuruşunda, topu kaleci Ahamada güçlükle kontrol etti.

25. dakikada kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

35. dakikada Sadiku'nun ara pasında, ceza alanına giren Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ahamada çeldi.

40. dakikada Koita, ceza alanında Kana Bıyık ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 42. dakikada penaltı atışını kullanan Titi, takımı adına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1

71. dakikada Kayserispor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Deniz Türüç'ün şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden az farkla auta çıktı.

73. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa altıpas önünde kafa vuruşu yapan Lawal, takımını öne geçiren golü kaydetti: 2-1. 

84. dakikada ceza alanının sol çaprazından Tunay Torun'un sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90+3. dakikada sol kanattan kullanılan korner atışında, ön direkte Castro'nun kafa vuruşunda, top kaleci Ahamada'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-2.

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