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Spor

Kasımpaşa- FK Partizani: 1- 0

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya),(DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Arnavutluk Süper Ligi'nde mücadele eden FK Partizani'yi 1- 0 mağlup etti

12 Ocak 2018 20:53

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya),(DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Arnavutluk Süper Ligi\'nde mücadele eden FK Partizani\'yi 1- 0 mağlup etti.
Süper Lig ikinci devre hazırlıklarını Antalya\'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki kampta sürdüren Kasımpaşa, FK Partizani ile hazırlık maçı yaptı. Kamp yaptıkları otelin sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamladı. Karşılıklı ataklarla geçilen ikinci yarıda daha baskın oynayan taraf Kasımpaşa oldu. Kasımpaşa, etkili atakları sonunda 85\'inci dakikada Trezeguet\'in attığı golle karşılaşmayı 1- 0 kazandı. Karşılaşmayı, Onur Karabaş, Bahtiyar Birinci ve Mehmet Emin Tuğral hakem üçlüsü yönetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Futbolcular sahaya çıkarken
- Maçtan detay

(FOTOĞRAFLI)

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