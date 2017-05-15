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Spor

Kasımpaşa final peşinde

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak

15 Mayıs 2017 15:05

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.

Ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galip ayrılarak moral depolayan lacivert-beyazlılar, Atiker Konyaspor karşısında avantajlı sonuç elde ederek finale kalmak istiyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

İki takım arasında ligde oynanan karşılaşmalarda Atiker Konyaspor'un üstünlüğü bulunuyor. Kasımpaşa, ligin 10. haftasında Konya'da rakibine 2-1 yenilirken, İstanbul'da 27. haftada oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

İstanbul'da oynanan yarı final serisinin ilk maçında ise Kasımpaşa sahadan 3-2 galip ayrılmıştı.

Kasımpaşa, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde adını finale yazdıracak. İstanbul temsilcisi, üç gol ve üzeri attığı tek farklı mağlubiyetlerde de tur atlayan taraf olacak. Kasımpaşa rakibine iki farklı skorlarla yenilirse kupaya veda edecek.

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KasımpaşaKonyasporZiraat Türkiye Kupası

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