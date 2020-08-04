Kasımpaşa'dan transfer çalımı; Mensah'la anlaşma sağlandı

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Kasımpaşa çok konuşulacak bir transfer operasyonuna imza attı. Lacivert-beyazlılar; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Bernard Mensah ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Lacivert-beyazlı kulübün yönetimi, Ganalı oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtiliyor.

26 yaşındaki deneyimli orta saha, Kayserispor formasıyla bu sezon çıktığı 26 maçta 5 gol 8 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan Mensah, 2017-2018 sezonunda Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giymişti.