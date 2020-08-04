T24 LogoT24 Logo
Spor

Kasımpaşa'dan transfer çalımı; Mensah'la anlaşma sağlandı

04 Ağustos 2020 09:47

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Kasımpaşa çok konuşulacak bir transfer operasyonuna imza attı. Lacivert-beyazlılar; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Bernard Mensah ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Lacivert-beyazlı kulübün yönetimi, Ganalı oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtiliyor.

26 yaşındaki deneyimli orta saha, Kayserispor formasıyla bu sezon çıktığı 26 maçta 5 gol 8 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan Mensah, 2017-2018 sezonunda Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giymişti. 

ETİKETLER

Bernard MensahKasımpaşaKayserispormensah transfer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24