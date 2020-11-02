Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Altıparmak'ın takımı son olarak Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 mağlup etmişti.

Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Lacivert beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Fikir ayrılıkları nedeniyle Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kasımpaşa'nın başında 7 maça çıkan Altıparmak, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet istatistiklerini yakaladı.