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Spor

Kasımpaşa'da kazanan Trabzonspor

Bordo-mavililer, Djaniny ve Bakasetas'ın golleriyle İstanbul ekibini 2-1 mağlup etti

04 Mart 2021 18:09

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İstanbul'daki karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 24'te Jorge Djaniny ve 73'te Anastasios Bakasetas attı. Kasımpaşa'nın tek golünü 39'da Yusuf Erdoğan (penaltı) kaydetti.

Trabzonspor'un devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Bakasetas, bordo-mavili formayla ligde çıktığı 7. maçta 4. kez gol sevinci yaşadı. Yunan futbolcu ayrıca Süper Lig'de Kasımpaşa'ya karşı forma giydiği 5 resmi maçta 4 gol attı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor puanını 51 yaptı. Fuat Çapa'nın çalıştırdığı Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.

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