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Spor

Kasımpaşa'da da 2 futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı

14 Mayıs 2020 15:10

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da iki futbolcunun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. 

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi sonucunda, 2 futbolcuda pozitif vakaya rastlandı. Testi pozitif sonuçlanan futbolcuların takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda başlandı.

Dün Fenerbahçe'de bir yöneticide ve  BB Elazığspor'da 12 kişide; bugün ise Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve 8 kişide daha Koronavirüs tespit edildiği belirlendi.

 

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