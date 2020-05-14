Kasımpaşa'da da 2 futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da iki futbolcunun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi sonucunda, 2 futbolcuda pozitif vakaya rastlandı. Testi pozitif sonuçlanan futbolcuların takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda başlandı.

Dün Fenerbahçe'de bir yöneticide ve BB Elazığspor'da 12 kişide; bugün ise Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve 8 kişide daha Koronavirüs tespit edildiği belirlendi.