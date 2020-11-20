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Spor

Kasımpaşa'da 7 futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı

20 Kasım 2020 16:40

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 7 futbolcusunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, her hafta rutin yaptırdıkları testler sonucunda 5 futbolcusunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ayrıca milli takımlarda olan 2 futbolcusunun da testinin pozitif çıktığını belirtti.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 PCR testlerinin neticesinde, 5 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Ayrıca milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takım kampında bulunmuş iki oyuncumuz olmak üzere toplamda yedi oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Testi pozitif sonuçlanan oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır."

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