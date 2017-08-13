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Spor

Kasımpaşa, Alanyaspor deplasmanında 3 puanı 3 golle buldu

Alanyaspor'un tek golü, 85. dakikada Eduok'tan geldi.

13 Ağustos 2017 02:47

Kasımpaşa, konuk olduğu Alanyaspor deplasmanından 3-1 galip ayrıldı. İstanbul ekibinin golleri, Trezeguet, Neumayr (pen.) ve Eduok'tan geldi.

Kasımpaşa ilk golünü 36'da Neumayr'ın asistinde Trezeguet'le buldu: 0-1. 5 dakika sonra 41'de kazanılan penaltıyı Neumayr gole çevirdi: 0-2

İlk yarının 2 farklı Kasımpaşa üstünlüğüyle tamamlanacağı düşünülürken, Alanyaspor Emre Akbaba'nın füzesiyle 43'te farkı 1'e indirdi: 1-2

85'te Mensah'ın asistinde ağları bulan Samuel Eduok, skoru belirleyen golün sahibi oldu: 1-3.

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