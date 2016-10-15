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Spor

Kasımpaşa 9 kişilik Gaziantepspor'u geçemedi: 0-0

Konuk ekip Gaziantepspor, bu sezon deplasmanda galibiyet alamadı

15 Ekim 2016 19:19

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa konuk ettiği Gaziantepspor ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şekilde geçerken, Gaziantespor'da 54. dakikada Abdulkadir Kayalı kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu dakikadan sonra adeta tek kaleye dönenen mücadelede, Kasımpaşa Batuhan ve Adem ile girdiği birçok gol pozisyonunda kaleci Itandje'ı geçemedi. 90+1'de ise Antep'te Rajtoral da ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı. Kamerulu eldivenin kalesinde devleştiği maç golsüz sona erdi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 5, Gaziantepspor 8 puana yükseldi. Öte yandan Gaziantepspor bu sezon deplasmanda galibiyet elde edemedi.

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